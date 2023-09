Niezwykłe odkrycie pod pomnikiem Kościuszki. Otworzyli 200-letnią kapsułę czasu

W poniedziałek odbyło się szeroko transmitowane uroczyste otwarcie kapsuły czasu, którą odnaleziono w cokole pomnika Tadeusza Kościuszki w West Point, USA. Przygotowane z pompą wydarzenie na żywo okazało się rozczarowaniem – przed widzami odkryto jedynie kurz i brud pustej skrzynki. Dopiero po kilku dniach archeolodzy dokonali prawdziwego odkrycia. Jak poinformowała Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych, skarb w prawie 200-letniej kapsule został ukryty lepiej niż oczekiwano. Po badaniach w laboratorium archeolodzy odnaleźli w zaschniętym mule sześć srebrnych amerykańskich monet z lat 1795-1828 i pamiątkowy medal Erie Canal. Były one ukryte w osadzie pudełka, a przez uszkodzenie i rozszczelnienie dna do środka dostały się kurz i błoto. Ołowiany pojemnik został umieszczony w cokole prawdopodobnie w 1828 roku, a odnaleziony na początku sierpnia 2023 roku w trakcie prac renowacyjnych pomnika. Znaleziska szacuje się na ok. tysiąc dolarów, ale najważniejsza jest jego wartość historyczna i symboliczna.

