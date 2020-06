Niezręczny napis podczas wizyty Mateusza Morawieckiego w Poznaniu. "PiS to kłamcy"

Wybory 2020. Wizyta Mateusza Morawieckiego w Poznaniu elementem kampanii Andrzeja Dudy

- Podczas ostatniego kryzysu w czasach naszych poprzedników bezrobocie urosło do 14 proc. Pakiet dla przedsiębiorców wszedł w życie po 5 miesiącach. Co by było z naszą gospodarką, gdybyśmy działali w tempie Rafała Trzaskowskiego, który nie potrafił poradzić sobie z katastrofą elektrowni Czajka? - pytał retorycznie. Szef rządu przestrzegał przed powrotem PO. Ich rządy określił jako "nieudaczne".