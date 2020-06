Wybory prezydenckie 2020. Mateusz Morawiecki ostro o Rafale Trzaskowskim. "Dziecko marketingu Donalda Tuska"

- Dziękujemy panie prezydencie za obronienie 5 milionów miejsc pracy. Te 100 miliardów (chodzi o pieniądze z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej - przyp. red.) to ratunek dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dziękujemy - mówił Mateusz Morawiecki .

Wybory prezydenckie 2020. Mateusz Morawiecki ostro o Rafale Trzaskowskim

Premier podkreślił, że dla sprawnej pracy rządu ważna jest równowaga między prezydentem a rządem. - Nie musiało tak być. Nie tak dawno temu, wielu z was pamięta kryzys sprzed 11 lat. Kiedy rząd zareagował? Co byłoby, gdybyśmy reagowali tak jak oni? Byłby dramat polskich rodzin - zaznaczył polityk.

Padły też mocne słowa pod adresem Rafał Trzaskowskiego. - To właśnie konkurent pana prezydenta, to właśnie dziecko marketingu politycznego Donalda Tuska, pan Trzaskowski, mówił parę dni temu, że nie był posłem cztery lata temu. Nie pamiętał nawet, że był posłem. Potem mówił, że nie głosował przeciwko obniżce wieku emerytalnego, a głosował. Czyli kłamał - krzyczał z mównicy Mateusz Morawiecki. Po tych słowach premier próbował nakłonić tłum do skandowania słów "Rafał nie kłam".