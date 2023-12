Nie miał litości na jarmarku. "Mega zdzierstwo", "nieźle ktoś popłynął"

Grudzień to czas jarmarków bożonarodzeniowych. Znajdziemy je w największych miastach w Polsce. Ceny jedzenia na nich mogą wywołać jednak duże zaskoczenie. Co w tym roku i za ile serwuje się na świątecznych straganach? Postanowił to sprawdzić znany youtuber Książulo. - Nieźle tutaj ktoś popłynął - komentuje.