Niezadowolenie z USA. Generał nie szczędzi słów krytyki

Czy USA przekażą więcej broni Ukrainie? - W dalszym ciągu w przestrzeni publicznej funkcjonuje narracja, że to może wywołać eskalację i III WŚ. Według mojej oceny jest to narracja wyjątkowo zachowawcza. Nie widzę żadnych racjonalnych przesłanek, żeby to nastąpiło - ocenił w programie "Newsroom" WP gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodał, że podejście Stanów do przekazywania broni zmienia się, ale zbyt wolno. Zaznaczył również, że ta pomoc jest niezbędna, aby Ukraińcy przeszli do kontrofensywy strategicznej, która pozwoli odciąć dostawy i zapobiec atakom z powietrza z baz przy granicy. - Wygrana Ukrainy jest wygraną USA - podkreślił gen. Komornicki. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje związane z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.