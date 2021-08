"Niewyobrażalny koszmar". Kulisy ewakuacji z Kabulu polskich współpracowników

Te kilkanaście godzin przepychanek, strzałów, podchodzenia przed zamkniętą bramę lotniska, informacji o tym, że widzą zachodnich marines, ale ci ich ignorują, że tam są tysiące ludzi, którzy napierali na bramę… To był dla nich niewyobrażalny koszmar. Brat naszego pracownika został zdzielony kolbą przez taliba i to był moment, kiedy jego rodzice, starsze osoby, zdecydowali się wycofać. Reszta grupy uparcie czekała, w końcu dostaliśmy sygnał z lotniska, że o godz. 17 otworzą bramę i trzeba być blisko i wówczas się udało. To był najniebezpieczniejszy dzień przed zasiekami do tej pory, nasza grupa to jedyna rodzina z dziećmi, której się udało!