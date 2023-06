"Niewykluczone". Terlecki o powrocie Kaczyńskiego do rządu

Kaczyński wróci do rządu? "Chodzi o zdyscyplinowanie prac"

- Zawsze może wrócić, bo to przecież on jest liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to jeszcze żadna oficjalna wiadomość, więc poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca - powiedział szef klubu PiS. Pytany, czy powrót Kaczyńskiego nie jest wykluczony, odpowiedział: "Nie jest to wykluczone".