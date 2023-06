Kaczyński wstrząśnie PiS? Posłowie szykują się na spotkanie

Wiadomość o zwołaniu klubu PiS na godzinę 18 w środę wywołała wśród posłów falę spekulacji na temat tego, co Jarosław Kaczyński zamierza im powiedzieć. Choć posiedzenia klubu PiS odbywają się regularnie, szczególnie w czasie posiedzeń Sejmu, to nie we wszystkich spotkaniach bierze udział prezes partii rządzącej. Nasi rozmówcy oczekują, że Kaczyński "wstrząśnie posłami" i "wyprowadzi niektórych z letargu".