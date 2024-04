"Niewyjaśniona zagadka". Wskazali ogromny błąd Hołowni

W wieczorze wyborczym Wirtualnej Polski prof. Antoni Dudek i dr Barbara Brodzińska-Mirowska ocenili, że jeśli PO wystawi Rafała Trzaskowskiego, a PiS "w miarę przyzwoitego kandydata", to Szymon Hołownia nie ma raczej szans na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 r. Prof. Dudek wskazał, że dla niego ostatnim "największym błędem" Hołowni było niewystawienie kandydata Polski 2050 w wyborach na prezydenta Warszawy. - To niewyjaśniona zagadka polskiej polityki. (...) Dlaczego ruch Hołowni zrobił tą uprzejmość Rafałowi Trzaskowskiemu, który jest potencjalnie problemem dla Hołowni numer jeden na drodze do Pałacu Prezydenckiego, i jej nie wystawił, tego nie rozumiem - stwierdził politolog.

