Niewidomi bez dotacji ministerstwa. W internecie ruszyła zbiórka

Bydgoski Festiwal Widzących Duszą "Muzyka otwiera oczy" w tym roku miał być zorganizowany po raz dziewiąty. Udział w nim biorą osoby niewidome. Po raz pierwszy w historii wydarzenie zostało pozbawione dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Potrzebne 50 tys. złotych

"Wiem, że to olbrzymie pieniądze. Może jestem naiwny, ale ja mam niezachwianą wiarę, że te środki uzbieramy. Wierzę, że w tym roku nasz Festiwal Widzących Duszą będzie przykładem inicjatywy obywatelskiej, niezależnej od subiektywnej oceny urzędników" - pisze na portalu zrzutka.pl Dudziński. Na razie z zaplanowanych 50 tys. złotych udało się uzbierać nieco ponad 500 złotych.

"Nie jest to kolejny festiwal niepełnosprawnych artystów. My walczymy z pojęciem niepełnosprawny artysta. Artystą się jest, lub nie i nie zależy to od stanu zdrowia" - zaznacza organizator wydarzenia. Wykonawcy są oceniani przez profesjonalne jury - w tym roku uczestnicy mieli się zmierzyć z utworami z utworami Wojciecha Młynarskiego. Tegoroczną edycję miał uświetnić aktor Piotr Machalica.