Nieudana reforma Ziobry? "W PiS czują żal"

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Trzeba podjąć działania dyplomatyczne, bo siłowanie się poprzez media nie przyniesie żadnego skutku. Refleksja jest też taka, że nieudana reforma systemu sprawiedliwości generuje same koszty - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wypij, poseł Porozumienia (KP PiS). Dodał, że kosztem nieudanej reformy jest to, że Polska "ma zrujnowane relacje na arenie międzynarodowej, także w ramach UE". - Wielu kolegów z PiS też mówi, że czuje żal - stwierdził Wypij. Zaapelował też do polityków Solidarnej Polski, aby skupili się na swojej pracy. - A nie konfliktowali nas z UE - mówił. Pytany o słowa I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej, która zapowiedziała możliwość odejścia ze stanowiska, Michał Wypij ocenił, że taka postawa może pomóc w rozwiązaniu sporu.