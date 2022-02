Niespokojnie w Doniecku. Reuters informuje o odgłosach wybuchów

Ostrzeżenia przed prowokacjami

W sobotę wieczorem naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny ostrzegł, że "wojsko i służby specjalne Rosji przygotowują zamachy terrorystyczne na części Donbasu kontrolowanej przez separatystów, by wykorzystać to jako powód do wprowadzenia na Ukrainę sił zbrojnych pod pozorem sił pokojowych".