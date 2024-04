Niespokojna noc w Rosji. Media: HUR w akcji

Władze Tatarstanu, regionu należącego do Federacji Rosyjskiej, poinformowały o ataku dronów na przedsiębiorstwa w Jełabudze i Niżniekamsku. W wyniku ataku doszło do eksplozji, a wśród pracowników fabryki są ranni.

"Dziś rano przedsiębiorstwa Tatarstanu w Jełabudze i Niżniekamsku zostały zaatakowane przez bezzałogowe statki powietrzne. Nie doszło do poważnych uszkodzeń, a proces technologiczny przedsiębiorstw nie został zakłócony. Niestety, w Jełabudze są ludzie, którzy ponieśli straty w swoich lokalach" - wskazano w komunikacie na Telegramie władz Tatarstanu.

W nocy doszło też do ataku na tymczasowo okupowanym Sewastopolu na Krymie. Ok. godziny 2:00 (czasu lokalnego - przyp. red.) w mieście doszło do kilku eksplozji.