Niespodziewany apel w Petersburgu. Putin mógł się zdziwić

Zimbabwe już odrzuciło ofertę, o czym poinformował prezydent Emmerson Mnangagwa. - Jesteśmy wdzięczni, ale nie narzekamy na deficyt zboża. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ilość żywności, więc byłby to tylko dodatek do tego, co mamy - powiedział Mnangagwa, cytowany przez agencję Reutera.