"Niepożądany" na terytorium Polski. Kolejny Rosjanin na liście

W marcu 2021 r. na wniosek ABW przedłużony został do 2025 r. zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen "zaangażowanego w szerzenie kremlowskiej propagandy" Leonida Swiridowa. W tym samym roku podobną decyzję wydano w stosunku do Jewgienija Reszentiewa, reportera rosyjskiej TV, "prowadzącego szkodliwą dla RP działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza". Jak podano w komunikacie, Reszetniew prowadził działalność wpisującą się w zadania struktur prowadzących w Rosji walkę informacyjną.