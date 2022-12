Kadyrow robi pompki na wizji. Chce przekonać wszystkich, że jest zdrowy

Ramzan Kadyrow, to jeden z najwierniejszych sojuszników Kremla podczas inwazji na Ukrainę. Przynajmniej za takiego stara się uchodzić. Zaproszono go w czwartek do studia propagandowej telewizji Russia Today, gdzie wziął udział w programie z udziałem telewidzów. Odpowiadał na żywo na ich pytania.