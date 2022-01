Niepokojący sygnał z NATO. Trudne rozmowy z Rosją ws. Ukrainy

Przydacz zdradził, że oczekiwania ze strony Rosji były już doskonale znane. - Zostały one przedstawione w grudniu w formule dwóch propozycji pisemnych. Co ważne, wszyscy sojusznicy w sposób pryncypialny i spójny podeszli do tej sytuacji. Nie ma zgody na to, by ta próba odtworzenia jakiejś stref wpływów kontrolowanych przez supermocarstwa miałaby być podstawą jakichkolwiek negocjacji czy dyskusji - zaznaczył wiceminister. Dodał, że ma nadzieję, że ten spójny głos strony NATO wybrzmiał i został "odpowiednio zrozumiany i odczytany przez stronę rosyjską".