Szef MSZ Ukrainy ostro o żądaniach Putina

Co więcej, zgodnie z tym artykułem USA miałyby zobowiązać się do nietworzenia "baz wojskowych na terytorium państw" należących wcześniej do ZSRR i niebędących członkami NATO oraz do niewykorzystywania "ich infrastruktury do prowadzenia jakiejkolwiek działalności wojskowej". USA mają też nie rozwijać współpracy wojskowej z tymi krajami.