"Osobista zemsta Putina". Niepokojące ustalenia

- Poznałem Władimira Putina, dlatego mogę ocenić, że ostatnie zmasowane rosyjskie ataki na Kijów to osobista zemsta dyktatora, który został zapędzony do narożnika, nie wie, co robić i działa w sposób impulsywny - ocenił były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU).