Niepokojące statystyki dla Kościoła. Coraz mniej Polaków

Dane na temat zmieniającego się na przestrzeni lat procentowego uczestnictwa polskich katolików w niedzielnej mszy przytacza portal fakty.tvn24.pl. Jak z niego wynika, jeszcze w 1980 roku chodziło ich do kościoła 51 proc., wyraźny spadek zauważyć można było już w 2010 roku - do 41 proc., następnie w 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 28 proc., aby w 2023 r. nieznacznie wzrosnąć - do 29 proc.