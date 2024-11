22 mln zł od rządu PiS dla poznańskiej archidiecezji. Na co idą pieniądze?

Rząd PiS chętnie przekazywał pieniądze na różne kościelne projekty. Także na termomodernizację. Z ustaleń mediów wynika, że w latach 2018-2022 na projekty z tym związane NFOŚiGW przyznał różnym instytucjom kościelnym ok. 867 mln zł. 22 mln zł trafiły do poznańskiej archidiecezji. Na co je przeznaczono?