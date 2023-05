Ocieplali blok. Zrobili dziurę w ścianie

Dziennikarze portalu epoznan.pl skontaktowali się z firmą odpowiedzialną za prowadzenie remontu budynku. Pracownik firmy przyznał, że faktycznie prowadzą tam prace remontowe, jednak nie miał informacji na temat zgłoszonej szkody. Przypuszczał, że pismo mogło jeszcze nie dotrzeć do firmy. Zapewnił jednak, że od rana następnego dnia będą zajmować się tą sprawą i postarają się jak najszybciej usunąć usterkę. Dodał również, że budynek jest w ogólnie złym stanie technicznym, gdyż został wybudowany w latach 70-tych, a użyte wówczas materiały budowlane były wątpliwej jakości. Ze względu na trzywarstwową konstrukcję budynku pracownicy musieli użyć dłuższych kołków, co mogło doprowadzić do przypadkowego wywiercenia dziury w ścianie. Mimo to firma zadeklarowała szybką interwencję w tej sprawie.