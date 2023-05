Niezwykły pomysł studentki. Cel: kanał La Manche

Kanał La Manche to nie tylko najbardziej ruchliwy szlak wodny na świecie, ale także jedno z największych wyzwań pływackich. Codziennie przepływa przez niego ponad 500 statków, a najkrótsza odległość między brytyjskim Dover a francuskim Calais wynosi około 33 km. Przepłynięcie Kanału La Manche zalicza się do tzw. Korony Oceanów, czyli siedmiu największych wyzwań pływackich ziemi oraz do Triple Crow (Kanał La Manche, Kanał Catalina i maraton pływacki wokół Manhattanu – 46 km).