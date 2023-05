Polska pielęgniarka nagrodzona. Odebrała wyróżnienie w siedzibie ONZ

International Catholic Committee of Nurses and Medico-Social Assistants od 2017 co roku przyznaje tytuł "Najbardziej wpływowej pielęgniarki". CICAMS to katolicka organizacja pozarządowa, którą założono w 1933 roku w Lourdes. Nadrzędnym celem przyznawania tytułu "Nurses with Global Impact" jest promowanie i docenianie trudnej pracy pielęgniarek na całym świecie. CICAMS pragnie także zaprezentować te osoby, które realizują projekty globalnie wpływające na opiekę zdrowotną. Każdego roku kilka osób związanych z zawodami medycznymi otrzymuje to wyróżnienie.