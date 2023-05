Wpadka dilera. Złożył policjantom zaskakującą propozycję

W sobotę 13 maja, późnym wieczorem, policjanci z Kutna podjechali nieoznakowanym radiowozem do domu 19-letniego mężczyzny. Nastolatek sądził, że to klienci przyjechali do niego, więc wsiadł do ich samochodu i tam próbował sprzedać narkotyki. Gdy miała nastąpić transakcja, jeden z funkcjonariuszy zaskoczył mężczyznę, bo zamiast pieniędzy wyciągnął kajdanki, które następnie założył 19-latkowi na ręce. Okazało się, że diler miał przy sobie 115 tabletek ecstasy oraz marihuanę.