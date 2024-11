Jędraszewski krytykuje MEN. Napisał o "Deprawowaniu umysłów dzieci"

Abp Marek Jędraszewski w liście do wiernych skrytykował próby usuwania krzyży z urzędów w Warszawie oraz pomysł wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, "w programie, którego w imię zdrowia będzie się deprawowało umysły i sumienia już nawet małych dzieci". "Nie wolno nam do tego dopuścić" - przekonuje.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił w liście, że tegoroczny adwent jest przygotowaniem nie tylko do Świąt Bożego Narodzenia, ale też do Roku Jubileuszowego.

"Wtedy to Ojciec Święty Franciszek w Bazylice św. Piotra w Watykanie uroczyście otworzy Drzwi Roku Świętego. Zgodnie z jego wolą, we wszystkich diecezjach świata Rok Jubileuszowy rozpocznie się w Święto Świętej Rodziny, 29 grudnia bieżącego roku i będzie trwał do kolejnego Święta Świętej Rodziny, czyli do 28 grudnia 2025 r." - podkreślił.

Zaznaczył, że uroczystości otwarcia Roku Jubileuszowego we wszystkich diecezjach rozpoczną się liturgią wniesienia krzyż do katedr. Arcybiskup tłumaczył, że zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, krzyż ma mieć "wymowną dla poszczególnych diecezji wartości związaną z otaczającym go kultem, z jego historią lub też z posiadaną przezeń szczególną wartością artystyczną".

"W związku z tym do Katedry Wawelskiej zostanie wniesiona replika krzyża z Nowej Huty, którego w 1960 r. bohatersko bronili przed komunistami jej mieszkańcy wraz z biskupem Karolem Wojtyłą, ówczesnym biskupem pomocniczym krakowskim. Chcemy w ten sposób nie tylko przypomnieć dramatyczne, a równocześnie budzące nadzieje wydarzenia sprzed 64 lat, ale także nawiązać do słów, które św. Jan Paweł II Wielki wygłosił dnia 4 czerwca 1997 r. w Zakopanem" - podkreślił.

Przypomniał, że papież apelował o to, by "bronić krzyża" i by nie pozwolić, aby "Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym". Jan Paweł II dziękował także za to, że "krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali".

Jędraszewski o "deprawowaniu umysłów i sumienia dzieci"

Duchowny nawiązał też do sytuacji politycznej, a dokładniej m.in. do usuwania krzyży z urzędów w Warszawie oraz planów wprowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach.

"Wiemy wszyscy, jak aktualne są te słowa dzisiaj, kiedy w niektórych urzędach naszego kraju postanowiono usuwać krzyże z przestrzeni publicznej w imię tzw. świeckiego państwa. Wiemy też, że wraz z tą ideą, tak bardzo sprzeczną z naszą narodową tradycją, planuje się ograniczyć nauczanie religii w szkołach, a równocześnie wprowadzić obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot, w programie którego w imię zdrowia będzie się deprawowało umysły i sumienia już nawet małych dzieci. Nie wolno nam do tego dopuścić" - napisał Jędraszewski.

"W obliczu jawnego łamania gwarantowanego przez Konstytucję naszego państwa prawa rodziców do wychowywania ich dzieci, jak również wobec innych przejawów łamania dzisiaj prawa w Polsce, ciągle pozostaje nam do dyspozycji wielka i skuteczna broń - modlitwa za nas samych i za nasze zbawienie, jak również za Kościół i za naszą Ojczyznę" - podkreślił duchowny.

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot obowiązkowy, który ma wejść do szkół w przyszłym roku. Ma zawierać m.in. elementy zdrowia psychicznego i fizycznego, odżywiania, edukacji seksualnej czy profilaktyki.

Przedmiot skrytykował m.in. episkopat, który stwierdził, że "zagraża prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży".