"Deprawujące zapisy". Episkopat krytykuje nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna ma zastąpić nieobowiązkowe dotychczas wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN, dot. m.in. wprowadzenia do szkół nowego obowiązkowego przedmiotu, trafił do zaopiniowania przez ZNP. Związkowcy rozesłali go do swoich struktur. Poszczególne oceny już spływają. Na tej podstawie do 25 listopada sporządzona zostanie opinia.