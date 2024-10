Niepokojące słowa gen. Kukuły. "Jesteśmy tym pokoleniem"

- Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa - stwierdził szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. Dodał też, że by zwyciężyć z przeciwnikiem, musimy zbudować większą armię, a to "oznacza, że musimy także wdrożyć model służby powszechnej".