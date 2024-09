Niepokojące doniesienia z Niemiec. "To bardzo niebezpieczne"

W niedzielnych wyborach do parlamentów krajów związkowych Turyngii i Saksonii wysoki wynik uzyskali prawicowi populiści. Według oficjalnych, ostatecznych wyników, w Turyngii zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Z kolei w Saksonii AfD tylko nieznacznie przegrała z CDU. AfD opowiada się m.in. za ograniczeniem wsparcia udzielanego przez Niemcy Ukrainie. Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak ocenił w programie "Newsroom" WP, że lokalne sukcesy AfD mogą wpłynąć na zmianę polityki rządu w Belinie, a nawet całego Zachodu wobec Kijowa. - To jest bardzo niebezpieczne dla zachodniej koalicji wspierającej Ukrainę. Jakiekolwiek perturbacje w tej kolacji mogą spowodować poważne zamieszanie i mogą znacznie osłabić wolę wspierania Ukrainy. Wydaje się, że to co się dzieje w Niemczech, jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich tych, którzy tę koalicję budują. Sytuacja jest niezwykle trudna i ona może przyjąć nieoczekiwany obrót. Może się okazać, że wsparcie dla Ukrainy może znacznie osłabnąć, a zachodnia koalicja się rozpaść - alarmował generał.