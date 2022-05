Niepokojące doniesienia. Chińskie samoloty w strefie obrony powietrznej Tajwanu

Chiny zaatakują Tajwan?

Piątkowy incydent wydaje się być niepokojący w kontekście ostatnich informacji przekazanych przez Pentagon. Wynika z nich, że przywódca Chin Xi Jinping chce, aby do 2027 roku chińska armia osiągnęła zdolność do ataku na Tajwan. - Nie oznacza to, że zamierza taki atak przeprowadzić - zaznaczył jednocześnie John Kirby, rzecznik Pentagonu.