Niepokojące dane z USA. Chodzi o infekcje COVID-19 u dzieci

Ameryka musi przekonać młodych

Sondaże jednoznacznie wskazują na to, że Amerykanie w wieku 18-24 lat są najmniej chętni do przyjmowania szczepionki. Może to stanowić duży problem w dalszym zwalczaniu pandemii w USA, a statystyki z kwietnia tylko to potwierdzają. Liczba niezaszczepionych osób z tej kategorii wiekowej, które były hospitalizowane w ubiegłym miesiącu znacznie wzrosła.