Rząd Niemiec zdecydował. Chodzi o przywileje dla zaszczepionych

Rząd Niemiec przyjął projekt ws. przywilejów dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Głosowanie miało miejsce we wtorek 4 maja.

Niemcy decydują. Chodzi o przywileje dla zaszczepionych

Teraz sprawa poluzowania restrykcji dla tych, którzy przyjęli szczepionkę na COVID, trafi do niemieckiego parlamentu.

Koronawirus. Druzgocący raport nt. Polski. Bolesław Piecha komentuje

Niemcy a koronawirus. Przywileje dla zaszczepionych? Są krytycy

Koronawirus w Niemczech stopniowo zaczyna odpuszczać. Berliński Instytut im. Roberta Kocha podał, że liczba nowych zakażeń koronawirusem ostatniej doby to 7534. Oznacza to, że jest to o blisko 3400 mniej przypadków niż tydzień wcześniej. Od początku epidemii koronawirusa w Niemczech wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 3 439 730. Zmarło blisko 85 tys. osób.