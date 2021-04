Koronawirus. Indyjski wariant dotarł do Niemiec. Szczepienia powinny chronić

W Niemczech nadal dominuje odkryty w Wielkiej Brytanii, szczególnie zakaźny wariant B.1.1.7, który w ostatnich miesiącach szybko się rozprzestrzeniał. Z danych RKI wynika, że odpowiada on obecnie za 87,8 procent przypadków infekcji w Niemczech.

Koronawirus. Wariant bardziej zakaźny, ale nie niepokojący

Szczep B.1.617 krążący w Indiach pozostaje pod nadzorem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i, w przeciwieństwie do wariantów B.1.1.7, B.1.351 i P.1, nie został sklasyfikowany jako niepokojący. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby w Indiach może być związane także z innymi czynnikami, jak duża gęstość zaludnienia, niski poziom szczepień oraz nieostrożność podczas festiwali religijnych i wieców wyborczych.

RKI podaje, że istnieją dowody na zwiększoną zdolność do przenoszenia B.1.617, ponadto indyjski wariant jest "związany z obniżoną skutecznością odpowiedzi immunologicznej". Brakuje jednak wiarygodnych dowodów, aby sklasyfikować ten wariant jako "budzący obawy".

Koronawirus. Szczepionka raczej skuteczna

W ciągu ostatnich 24 godzin w Indiach zachorowało na koronawirusa 379.000 osób - wynika z danych indyjskiego ministerstwa zdrowia. Całkowita liczba zakażeń w tym kraju wzrosła do ponad 18 milionów. Od początku pandemii w związku z koronawirusem zmarło tam ponad 200.000 osób. Według WHO 38 procent przypadków COVID-19 odnotowanych na świecie w ubiegłym tygodniu pochodzi z Indii.

Pandemia do końca 2022

W Niemczech wedle danych RKI odnotowano 24.736 nowych zakażeń, to 5000 mniej niż tydzień temu. Siedmiodniowa zachorowalność na 100.000 mieszkańców spadła do 154,9 (poprzedniego dnia wynosiła jeszcze 160,6).

Jednak, jak podkreślił szef RKI Lothar Wieler, pandemia nie zostanie opanowana, dopóki nie będzie to miało miejsca we wszystkich częściach świata. Szczególnie dotknięta jest Azja, dodał. Jego prognoza: "Do końca 2022 roku będziemy w pełni tkwić w pandemii".