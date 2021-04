Koronawirus. Niemcy: obawy w związku z mutacją z Indii, jest decyzja ws. lotów

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn w rozmowie online z grupą medialną Funke, zapowiedział ograniczenia w ruchu między Indiami a Niemcami. Od poniedziałku z Indii do kraju będą mogli wracać tylko Niemcy, u których przed odlotem został przeprowadzony test na obecność koronawirusa. Po przylocie do Niemiec będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę. Obcokrajowcy nie będą mogli już przylecieć z Indii do Niemiec.

- Musimy zdecydowanie ograniczyć ruch podróżnych z Indiami, po to, by nie narazić naszej kampanii szczepień - powiedział polityk CDU. Również kanclerz Angela Merkel przychyliła się do tych słów. Merkel tłumaczyła: "jest to jest coś nowego w naszej walce z pandemią i jestem przekonana, że jest to pilnie konieczne".