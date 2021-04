Koronawirus. Zmiany na granicach z Niemcami. Brandenburgia podjęła decyzję

Majówka mimo pandemii koronowirusa poza granicami Polski i to niezbyt daleko, bo tuż za Odrą? Tak, ale tylko dla wybranych. Brandenburgia zniosła w środę obowiązek 10-dniowej kwarantanny po wjeździe dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 - podaje Radio Szczecin.

Co ważne: poluzowanie obostrzeń w niemieckim landzie dotyczy tylko osób, które są już co najmniej dwa tygodnie po przyjęciu drugiej dawki szczepionki, jeśli taka jest wymagana.

Dodatkowo podczas wjazdu na teren Brandenburgii trzeba mieć negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Musi być on wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec, co - jak zauważa stacja - regulują przepisy federalne, a nie landowe.