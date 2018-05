Niepełnosprawni wychodzą z Sejmu. Rząd wygrał? W sieci wrze

Po 40 dniach protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie został zawieszony. W rozmowie z Wirtualną Polską Iwona Hartwich podkreśliła, że to nie koniec protestu. W sieci zawrzało od komentarzy.

- To nie jest koniec. My protest zawieszamy, nie kończymy - podkreśliła matka niepełnosprawnego Kuby. - Nikt z nami nie chce rozmawiać. Rząd nie chce z nami rozmawiać. Zaproponowałyśmy cztery kompromisy. To, co się stało dwa dni temu, ta szarpanina, mi lecą łzy po policzku. Robimy to z myślą o naszych dzieciach - tłumaczy powody decyzji.