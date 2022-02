Policja: Znaleziono drugie ciało. Przełom w poszukiwaniach kobiet z Częstochowy?

- Podczas poszukiwań zaginionej 45-latki i jej 15-letniej córki dzisiaj do południa policjanci odnaleźli zwłoki jednej osoby – jest to kobieta – oraz truchło psa. Na teraz nic więcej nie mogę powiedzieć na temat tożsamości, ponieważ to będzie przedmiotem dalszych badań i oględzin, prowadzonych pod nadzorem prokuratora - przekazała rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś na konferencji prasowej.