Afera w Czechach. Syn oskarża byłego premiera o porwanie na Krym

Sprawa w maju tego roku, po wieloletnim dochodzeniu, trafiła do prokuratury. Nie ma jednak nowych wieści dotyczących postępów. Babiš wprawdzie nie piastuje już stanowiska szefa rady ministrów Czech, 17 grudnia zastąpił go Petr Fiala, ale w listopadzie został wybrany na kolejną kadencję do izby niższej parlamentu, więc do czynności sądowych potrzebne będzie pozbawienie go immunitetu. Oddzielnie toczy się wątek nieporozumień rodzinnych w związku z wyłudzeniami unijnych dotacji.