Nieoficjalnie: Krzysztof Szczerski kandydatem na polskiego komisarza w KE

Jak podaje TOK FM, szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski "niemal na pewno" będzie kandydatem na komisarza w nowej Komisji Europejskiej. Jego kandydaturę miało już zaaprobować kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.

Według rozgłośni, pomysł wystawienia Szczerskiego na prestiżowe stanowisko zrodził się podczas obrad Komitetu politycznego PiS, który we wtorek rozpoczął prace nad zatwierdzeniem list do Sejmu i Senatu. W nieoficjalnych rozmowach politycy obozu rządzącego przedstawiają go jako "kompetentnego kandydata, cieszącego się szerokim poparciem partii".