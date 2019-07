Ursula von der Leyen przyjedzie do Warszawy. PiS oczekuje, że spłaci dług wdzięczności

Nowa przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w czwartek odwiedzi Warszawę. PiS liczy na to, że Niemka odwdzięczy się za poparcie dla jej kandydatury. Ale prywatnie politycy przyznają, że ich kandydatów na komisarzy może czekać ciężka przeprawa

Walka o tekę

- Energia byłaby najlepsza, ale raczej na to nie ma szans. Po prostu nie zgodzą się na to inne kraje. Ale mamy spore szanse żeby zdobyć coś ważnego - mówi WP znany polityk PiS.

Klimat na agendzie

- To jest coś, o co od dawna zabiegaliśmy. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Liczymy na to, że to nie będą małe środki. Ale czekamy na to, co nam zaproponuje von der Leyen - mówi polityk PiS.