Media: Chcą zniszczyć polski cmentarz na Białorusi?

- Pomnik, który zburzono w Wołkowysku to grób czworga nastolatków związanych z Armią Krajową. Pochowano tam trzech chłopaków i dziewczynę, wszyscy mieli około 16 lat. Wiemy jednak, że głównym celem była nie ta mogiła, a miejsce pamięci w centrum miasta. Jednak miejscowy zakład usług komunalnych odmówił zburzenia go, bo te pomniki są na widoku. Ograniczyli się jedynie do leśnej mogiły. Teraz obawiamy się, że i cmentarz za kościołem może zostać zburzony - powiedziała w rozmowie z portalem kobieta.