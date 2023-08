Nieoczekiwany zwrot. Po wpadce w TVP poseł PO dostanie drugą szansę od Tuska

Tymi wypowiedziami Lenz podważył to, o czym politycy Platformy - na czele z Tuskiem - przekonują od lat: "co zostało dane, nie zostanie odebrane". - Gwarantuję, jeśli wygramy wybory, nie tylko utrzymane będą 500 plus, "trzynastka", "czternastka", ale będą też bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc - mówił szef PO.