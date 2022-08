PO nie wpuści posła na listy po występie w TVP. Lenz dla WP: Tusk postawiony pod ścianą

"Nie wykluczam startu w jakichś wyborach"

- Zobaczymy, co przyniesie czas i polityka. Nie wykluczam, że w jakichś wyborach będę w przyszłości jeszcze startował i myślę, że jest to jeszcze możliwe. Być może to będą wybory do parlamentu, może do samorządu, kto wie. Nie mówię nie – stwierdza w WP Tomasz Lenz. Poseł dopytywany przez naszego dziennikarza, czy nie żałuje słów wypowiedzianych w programie TVP, odniósł się do reakcji szefa PO. Zarzucił też telewizji manipulowanie jego słowami.