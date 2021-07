Nieoczekiwana rozmowa Macrona z Putinem

Putin i Macron o walce ze zmianami klimatycznymi

Walka z międzynarodowym terroryzmem i zmianami klimatycznymi, która jest wspólnym celem UE i Rosji, może przyczynić się do "powrotu do normalnego i pełnego szacunku dialogu" - ocenił Kreml po rozmowie. Zaznaczył przy tym, że Rosja jest gotowa do jego podjęcia.