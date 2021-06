Putin oskarża USA. "Prowokacja całościowa"

Putin powiedział także, że szczepienia to jedyny sposób, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. - Mamy cztery szczepionki, zaawansowane technicznie, bezpieczne i skuteczne - mówił. Poinformował też, że w Rosji do tej pory zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ok. 23 mln osób, ale nie wyjaśnił, czy chodzi o jedną, czy o dwie dawki.