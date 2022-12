Niemowlę zoperowane wbrew decyzji rodziców

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w Nowej Zelandii. Chłopczyk cierpiał na wrodzoną wadę serca i wymagał pilnej operacji. Lekarze mieli pobrać chłopcu krew do badań, wykonać prześwietlenie klatki piersiowej i ocenić znieczulenie. Rodzice się na to nie zgodzili. Szpital wezwał policję.