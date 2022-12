Białoruś przemieszcza sprzęt wojskowy. "Tak Putin chce straszyć Ukrainę"

W ostatnich godzinach na Białorusi można było zaobserwować wzmożone ruchy wojsk i sprzętu, przy równolegle prowadzonych masowych wezwaniach do komisji wojskowych. Czy to krok do wojny z Ukrainą, czy może kolejna próba nacisku Kremla na Aleksandra Łukaszenkę, by aktywniej zaangażował się w konflikt? Według ekspertów z którymi rozmawiała Wirtualna Polska, to celowe sygnały, które mają wywierać presję i skupiać uwagę ukraińskiej armii na odcinku przy granicy z Białorusią.