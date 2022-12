Alarmujące dane o COVID-19. Niedzielski ostrzega i mówi o "apogeum"

Adam Niedzielski przyznał, że w sytuacji związanej z COVID-19 nastąpiło w Polsce przesilenie, co odwróciło tendencje. - Do tej pory mieliśmy do czynienia z systematycznym spadkiem liczby zakażeń i hospitalizacji. Mniej więcej od półtora tygodnia tendencja się odwróciła. Odnotowujemy zarówno wzrost liczby zakażeń, jak i hospitalizacji. W tej chwili przyrosty z tygodnia na tydzień są rzędu 20 proc., czyli skala jest dosyć duża - poinformował Niedzielski.