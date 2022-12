Chiny łagodzą restrykcje. To efekt gigantycznych protestów

To, co zaczęło się od protestów przeciwko chińskiej polityce "zero Covid" i związanych z nią blokad, wkrótce obróciło się przeciwko prezydentowi Xi Jinpingowi i ogólnie partii komunistycznej. W związku z protestami kilka dużych miast, takich jak Pekin i Szanghaj, ostatnio złagodziło obostrzenia związane z pandemią.