Niemieckie media zdumione. Piszą o "broni Tuska" przeciw rządowi

W materiale opublikowanym na łamach "FAZ" czytamy, że "kilka tygodni temu Platforma Obywatelska odkryła, że Grupa Orlen - flagowy okręt we flocie dużych firm bliskich państwu - sprowadza do kraju gastarbeiterów. W kontenerach Pod Płockiem ma zamieszkać sześć tysięcy osób, by zbudować rafinerię".